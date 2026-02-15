この記事をまとめると ■大阪オートメッセ2026にNAPACが安全基準を解説するブースを出展 ■マフラーやホイールなど主要部品の認証制度を紹介した ■来場者が安全なパーツ選びを学べる展示内容となっている 安さではなく「基準」を見て選ぶことが重要 幾多のカスタム・ショップやデモカーでにぎわう大阪オートメッセ2026。その2号館のなかに、マフラーとバケットシートと車高調サスペンション1本とブレーキパッドを並べただけの、