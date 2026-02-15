タレントの磯野貴理子（62）が15日、自身のインスタグラムを更新。「伯父が描いた自前の着物です」と紹介し、着物姿を披露した。【写真】「伯父が描いた」自前の着物姿を披露した磯野貴理子「雑誌クロワッサンの『着物の時間』のページで取り上げてもらいました」と報告し、写真をアップ。淡い色合いに鮮やかな花模様がデザインされた自前の着物に身を包み、帯を締めた全身ショットと横顔を公開した。全身ショットでは、木々に