米ファストフード大手ウェンディーズが店舗閉鎖を発表した/Al Drago/Bloomberg/Getty Images（CNN）米ファストフード大手ウェンディーズは13日、2026年半ばまでに全店舗の5〜6%を閉鎖する方針だと明らかにした。今回の店舗閉鎖は、昨年11月に発表した事業再生計画の一環。当時も数百店舗を閉鎖すると明らかにしていた。暫定最高経営責任者（CEO）を務めるケン・クック氏は決算説明会で、計画の一環として25年10〜12月期に28店を閉