ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けての、侍ジャパンの事前合宿2日目が15日、サンマリン宮崎で行われた。隅田知一郎投手（26）は“神様”から直接もらったアドバイスに感激の表情だった。アドバイザーを務めるダルビッシュに、練習の合間に意を決して「カーブの話で、握りの話と握りによってどういう変化をするか、イメージはどうか」と質問を投げかけた。「自分の感覚を大切にして投げる」と返答を受けると「あ