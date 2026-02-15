２月１５日の東京３Ｒ・３歳新馬（ダート１６００メートル、１６頭立て）は、２番人気のタイセイジェイド（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父クリソベリル）が、力強く抜け出して初陣を飾った。勝ちタイムは１分３９秒８（良）。ゲートを決めると手綱を押して外の３番手を追走。最後の直線ではじわじわと加速して前の２頭を抜き去ると、最後までパワフルに末脚を伸ばし迫るプレースメント（レイチェル・キング騎手）を半馬身差退