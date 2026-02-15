◇練習試合巨人―広島（１５日・那覇）今季初の対外試合となる練習試合・巨人戦（セルラー那覇）のスタメンが発表された。ドラフト１位・平川（仙台大）は「１番・ＤＨ」、「４番・三塁」には佐々木が入った。両軍の先発は以下の通り。１（指）平川２（二）菊池３（捕）坂倉４（三）佐々木５（中）秋山６（右）中村奨７（遊）勝田８（一）渡辺９（左）久保Ｐ岡本【巨人】１（二）門脇２（右）皆川３（遊）泉口４（三）石塚５