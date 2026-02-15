阪神・高橋遥人投手が１５日、沖縄・宜野座キャンプでライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板した。熊谷、浜田、嶋村と計６度対戦して安打性１本。直球に加え変化球も交え、藤川監督ら首脳陣とジェフ・ウィリアムス駐米スカウト、秦オーナーも見守る前で順調な調整ぶりを見せた。左手首のプレート除去術から復帰した昨季は８試合に登板して３勝１敗、防御率２・２８。プロ入り後に計５度の手術を乗り越えてきた不死鳥左腕は