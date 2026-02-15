ミュンヘン安全保障会議の参加のためドイツを訪れている小泉進次郎防衛相が2026年2月14日、Xでオーストラリアのリチャード・マールズ副首相兼国防相との交流の様子を明かし、話題を集めている。「先頭走ってる人、速すぎる！」小泉氏は14日早朝、「これからオーストラリア・マールズ副首相兼国防大臣 @RichardMarlesMP とランニング。朝の6:50」と報告。大きな赤いリング状のモニュメントの前で準備運動する自身の写真を添えた。