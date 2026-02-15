miletが2026年2月13日(金)・14日(土)の2日間、3年ぶり2度目となる日本武道館ライブ＜Ray of Water＞を開催。観客を包み込むようなステージで、2日間にわたる特別な公演を大盛況のうちに終えた。◆ライブ写真公演タイトル『Ray of Water』は、自身の特性を「水」に例えるmiletが、“このライブを観る人に希望の光を感じてほしい”という想いを込めて名付けたものだ。本公演では、そのテーマを体現するべく、実際に水を使用したステ