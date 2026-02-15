あちこちで山火事が発生し、消防車やヘリコプターなどによる懸命な消火活動が報道されています。山火事は、消防隊の現場へのアクセスの難しさ、消火水源の確保の難しさ、飛び火による延焼、広域に及ぶと消防力の拡散につながり、消火活動が追い付かなくなるなどで、鎮火まで時間がかかります。今回は、政府広報オンラインHPの「林野火災」の記事をベースに、林野火災について紹介します。消火活動の難しさ