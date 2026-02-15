岐阜市の国道で大型トラックと乗用車が衝突し、乗用車を運転していた21歳の男性が意識不明の重体となっています。警察によりますと、岐阜市江添の国道21号の信号交差点で15日午前3時半ごろ、直進していた大型トラックと右折しようとした乗用車が衝突しました。乗用車を運転していた岐阜市の会社員の男性(21)が病院に搬送され、意識不明の重体です。警察は、大型トラックを運転していた愛知県瀬戸市の会社員の男(63)を過失