１３日、黄鶴楼風景区で入場券を確認するスタッフ。（武漢＝新華社記者／杜子璇）【新華社武漢2月15日】中国湖北省武漢市の黄鶴楼風景区は13日、スタッフ全員が古代風の衣装で来場者を迎えるサービスを試験導入した。歴史的な景観と合わせて、より深い文化体験を提供する。１３日、黄鶴楼風景区で土産品を購入する観光客。（武漢＝新華社記者／杜子璇）１３日、黄鶴楼風景区を散策する観光客。（武漢＝新華社記者／