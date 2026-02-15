大阪・道頓堀のビルで少年3人が刺され1人が死亡した事件で、警察は殺人の疑いで逃走していた21歳の男を逮捕しました。【映像】現場の様子（実際の映像）きのう午後11時55分すぎ、「人が刺された」と警察に通報がありました。17歳の少年3人が男に次々と刃物で襲われ、奈良県の鎌田隆之亮さん（17歳）が胸など複数個所を刺され、搬送先の病院で死亡しました。捜査関係者によりますと、警察は先ほど大阪市内で21歳の男を発見し