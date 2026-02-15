とちぎテレビ 2026年02月15日午前11時52分ごろ、茨城県南部を震源とする最大震度2の地震が発生しました。 栃木県内では最大震度2の揺れが観測されています。 最大震度2を観測したのは茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは50km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ３．７と推定されます。 栃木県 【震度2】 宇都宮市 栃木市 佐野市 下野市 壬生町