JRAの福永祐一調教師（49）が、14日深夜にABEMAで生配信された「サウジカップ2026」にゲスト出演。史上初の連覇したフォーエバーヤングの父であるリアルスティールについて語る場面があった。リアルスティールは、騎手時代の福永師を背に14年12月デビュー。デビュー前から福永師は「芝1800メートルの左回りがベスト」と矢作師に伝えていたという。しかし日本には1800メートルの芝G1が存在しないため「この馬はドバイターフ」と