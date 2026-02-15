俳優の杉浦太陽が14日に自身のアメブロを更新。妻でタレントの辻希美と、長女でインフルエンサーの希空から手作りバレンタインを贈られたことを報告した。【映像】杉浦太陽の衝撃的な女装姿（複数カット）この日、杉浦は「ノンからのバレンタイン」と切り出し、辻がバレンタインの贈り物を手渡す写真を公開。辻から贈られたのは「手作りパンのエピ」だったといい、エピの写真とともに「ありがとぉぉぉぉぉぉ〜 Happy Valentine