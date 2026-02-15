「阪神春季キャンプ」（１５日、宜野座）阪神の高橋遥人投手（３０）が今キャンプ初めてライブＢＰに登板した。浜田、熊谷、嶋村に３１球を投じて安打性は１だった。伏見とバッテリーを組み、直球と変化球を交えて投球。鮮やかな直球で３人から空振りや見逃し三振を奪った。安打は熊谷への初球で左前打を浴びた１本のみ。浜田の左翼ポール際の特大ファウルにヒヤリとした表情も見せたが、順調な状態を強調した。登板後は球