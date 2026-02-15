日本航空（JAL）は、ホノルル線を対象とした特別運賃を、2月2日から3月31日まで販売する。対象路線は日本各地〜ホノルル線で、往復運賃はエコノミークラスが97,000円から。燃油サーチャージ込み、諸税別となる。搭乗期間は2月7日から9月30日（旅行開始分）まで、一部の日の出発は特定日加算額が必要となる。予約期限は出発5日前。変更や払い戻しはできない。予約クラスは「Z」、JALマイレージバンクへの積算では搭乗区間マイルの30