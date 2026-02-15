全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、石川県金沢市のアートスポット『creava atelier＆gallery』です。暮らしに馴染む工芸作家の作品を集めたギャラリーカフェを併設したショップに、ギャラリー、陶芸体験、アトリエ…。多彩な顔を持つ複合アートスポットだ。『creava atelier＆gallery』フロアの奥はカフェのカウンターになっている築100年以上の蔵を改装したギャラリーでは注