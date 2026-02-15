きのう（14日）美祢市秋吉台の山焼きで、作業中の男性1人が死亡したことを受け、昨夜、市が会見を開きました。きのう（14日）午前10時15分ごろ、秋吉台の山焼き中に市内に住む男性（58）が全身にやけどを負い死亡したものです。男性は消防団員として延焼を防ぐため、警戒にあたっていたということです。（美祢市 篠田市長）「市民の命を守ることができなかった失ってしまった事実を重く受け止め、痛恨の極み」市の説明によると、男