メガネ姿での番組出演が話題となっている菊池彩花さん(C)Getty Images2018年平昌五輪のスピードスケート女子チームパシュートで金メダルを獲得した菊池彩花さんが、2月15日未明に『NHK』にスタジオ出演。女子チームパシュート準々決勝、男子500mの解説を行った。【写真】メガネもピンクのセットアップもお似合いの菊池彩花さんを見るこの日は、春を感じさせるピンクのセットアップで登場。髪を後で結び、黒縁メガネをかけてい