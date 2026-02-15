西日本各地から小中学生が集まるバドミントンの大会が光市で行われています。14日、15日と光市で行われている西京銀行チャレンジカップジュニアオープンバドミントン大会。競技力向上につなげてもらおうと毎年県外の選手が多く参加していて、ことしは関西から九州まで小中学生およそ300人がエントリーしました。選手はレベルごとにDからSクラスまで振り分けられていてDクラスでは初心者の選手も試合を経験できます。選