ディベイニーの守備シーンに注目が集まっている（C）産経新聞社阪神の新遊撃候補、助っ人キャム・ディベイニーの守備に関して注目が高まっている。2月8日の日本ハムとの練習試合（名護）では細川凌平の打球をトンネル、11日の紅白戦でも守備のミスで失点を招くなど実戦に入ってからは土のグラウンドで課題が出てきている。【阪神】注目の助っ人ディベイニーが対外試合デビュー「守備力と打力を見て」正直な感想を伝えます！【