高気圧に覆われた15日の石川県内は、季節先取りのぽかぽか陽気となり、午前10時現在、金沢や輪島など6つの観測地点で、今年一番の暖かさとなっています。石川県金沢市の兼六園では、コートを片手に散策を楽しむ人の姿が多くみられました。15日、石川県内は朝から気温がぐんぐんと上昇し、午前11時までの最高気温は、小松で16.9度、加賀中津原で16.2度、珠洲で15.6度、金沢と輪島で15.1度など、各地で4月上旬並みまで上がり、今シー