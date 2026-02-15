元サッカー日本代表の槙野智章さんは2月14日、自身のInstagramを更新。今季から監督に就任した、J2リーグ・藤枝MYFCでの就任後初勝利を報告しました。【写真】槙野智章、黒スーツの監督姿！「まーきーのー カッコ良すぎるって」槙野監督は「藤枝MYFCの監督になり初勝利‼︎ チームはもっと良くなる。選手ももっと良くなる。何事もチャレンジ精神は忘れない！ 今シーズンの藤枝目が離せないよ」とつづり、7枚の写真を投