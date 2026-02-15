宜野座キャンプに参加している阪神・高橋遙人投手（30）が15日、今キャンプ初のライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板した。浜田、熊谷、嶋村を相手の31球。安打性は熊谷の1本のみで、浜田からツーシームで空振りを奪うなど、順調な仕上がりを印象づけた。今春は具志川組でのキャンプイン。大竹、梅野、木浪らとともに13日の練習から宜野座組に合流していた。度重なる故障を経験したサウスポーだが、5年ぶりにキャンプ初日