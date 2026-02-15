侍ジャパンの阪神・森下翔太外野手（２５）が１５日、宮崎強化合宿（サンマリン宮崎）で激励に訪れた松井秀喜氏（５１）に助言を仰いだ。フリー打撃後にケージ裏で約９分、会話。 身ぶり手ぶりを交えて、話しこむ場面もあった。森下は前日に松井氏にあいさつ。「聞ける機会があったらなるべく聞いていきたい」と意欲的に語っていた。 フリー打撃開始前には侍ジャパンのサポートメンバーの巨人・中山礼都内野手（２３）も