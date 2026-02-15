米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有投手の妻で元レスリング世界女王の山本聖子さんが、夫婦ショットを公開した。日本時間１５日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、夫が投稿した写真を引用。「ＨａｐｐｙＶａｌｅｎｔｉｎｅ釻ｓＤａｙパパ」とハートマークをつけた。キャップを被ったダルビッシュに、タンクトップ姿の聖子さんが顔を寄せ合ってニッコリとほほえんだ。