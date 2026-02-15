新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』を２月19日（木）夜11時より、特別番組として３週連続で放送することを決定。本番組のMCは、小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇が務める。２月19日（木）夜11時より放送する『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する全３話の“人生再スタート応援バラエティ”。第１回