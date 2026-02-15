14日夜、島田市で車が歩行者をはねる事故がありました。車の運転手は事故を起こしたあと現場からそのまま逃走していて警察は、ひき逃げ事件として逃げた車の行方を追っています。警察によりますと、14日午後11時半ごろ島田市中河町で、左折しようとした車が歩道をまっすぐ歩いていた歩行者をはねる事故がありました。事故後、普通乗用車の運転手は現場からそのまま車で逃走。道路を歩いていた島田市に住む58歳の男性は右足などを打