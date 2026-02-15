EV版も導入され結果的にタイムリー前回レポートしたシトロエン・ベルランゴからの乗り換えたのは、『プジョー3008GTハイブリッド・アルカンターラ・パッケージ』である。【画像】パワーユニットは名機の予感！プジョー3008GTハイブリッド・アルカンターラ・パッケージ全54枚車名のとおり1.2L直列3気筒ターボ＋モーターのマイルドハイブリッドだが、2月12日にEV版『E-3008』の日本導入も発表され、結果的にタイムリーな話になった