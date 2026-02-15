記者会見する中道改革連合の小川淳也代表＝13日午後中道改革連合の小川淳也代表は15日のNHK番組で、幹事長をはじめとする執行部人事を巡り、党内融和を重視する考えを重ねて強調した。「一致結束した上で外に訴えていく。極めて慎重に、いろいろなバランスに配慮したい」と述べた。小川氏は13日の記者会見で「人事の組み立てをこの週末に考えたい」としており、特別国会が召集される18日までには新執行部を発足させる方針だ。