国会議事堂自民党の井上信治幹事長代理は15日のNHK番組で、自民単独で3分の2を超える議席を得た衆院選を踏まえ、18日召集の特別国会では野党と丁寧に協議しながら国会運営を進めると説明した。その上で「国論を二分する憲法改正などの政策を進めたい」と述べた。中道改革連合の小川淳也代表は衆院野党第1党として「きちんと権力監視をする」と語った。井上氏は「公約に盛り込まれたことを着実に実現」とも訴えた。日本維新の会