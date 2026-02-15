元TOKIOの城島茂が代表を務める「城島ファーム」の公式サイトが15日に更新され、日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』に出演を継続することが明らかになった。【全身ショット】「お疲れっす！」笑顔で会場入りする松岡昌宏サイトでは「城島茂の出演番組について」として、「代表取締役 城島茂」名義で声明を発表。「日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』への出演に関し、ご報告申し上げます」とつづった。「昨年来の一連の経緯を踏まえ