米女子ゴルフツアーの今季第2戦ホンダLPGA（19日開幕、タイ）に出場する吉田鈴（21＝大東建託）が15日、羽田空港からタイへ出発した。米ツアーに初挑戦する21歳は「初めてなので頑張ります。自分の力がどれくらい通用するか試したい」と意気込みを口にした。オフは、指導を受ける今野康晴プロとともに宮崎で17日間の合宿を行いゴルフ漬けの毎日を過ごした。吉田は「休みなしで17日間練習してきたので仕上がっているかな」と