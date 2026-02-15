自民党の田村政調査会長代行は、15日朝のフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」で、高市首相は、新年度の予算案を今年度中に成立させたいという思いが強いと明らかにしました。自民党・田村政調会長代行：（衆院選で）これだけ勝たせていただいたということを考えると、やはり年度内に国民の皆さま方になるべくご迷惑をおかけせずに、予算を通して、国民生活を円滑に進めていただきたいという思いが強いんだと思う。新年度予算案は例年