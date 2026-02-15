15日に行われた第19回美し国三重市町対抗駅伝は、町の部で、菰野町が2年ぶり9回目の優勝を決めました（総合順位は8位）。9回の優勝は最多。町の部2位は川越町でした。なお、大会の総合順位は、優勝が四日市市、2位が鈴鹿市、3位がいなべ市、4位が桑名市、5位が亀山市、6位が津市でした。