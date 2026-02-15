"いいね！探し隊"が、まだまだ知られていない日本の魅力を徹底取材する地方創生番組「いいね！じゃぱん」。今回の舞台は、福井県北部に位置する人口約25万2,000人の街、福井市。福井県の玄関口となる福井駅には、2024年に北陸新幹線が東京から福井県敦賀まで延伸。大阪や名古屋からのアクセスも良く、観光で訪れやすい街となっています。プロが伝授！ "映える"桜の写真の撮り方福井の冬は、晴れる日が少なく、雨や雪の日が多