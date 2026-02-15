広島市内でとれた新鮮な野菜などを販売する「ひろしま朝市」が1000回目の開催となり、多くの人でにぎわいました。毎週日曜日に平和大通りの緑地帯で開かれている「ひろしま朝市」はオープン前から列ができました。1000回を記念し、紅白の餅や香茸の天ぷら入りのそばがふるまわれました。「ひろしま朝市」は、生産者の顔が見える形で、新鮮な食材を買ってもらおうと2003年に始まり、15日は15の店舗に広島市内でとれた野菜など