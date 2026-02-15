＜AT＆Tペブルビーチ・プロアマ3日目◇14日◇ペブルビーチGL（カリフォルニア州）◇6989ヤード・パー72＞先週の「WMフェニックス・オープン」でプレーオフのすえ2位になった松山英樹が、今週も優勝争いに名乗りをあげた。3日目は5つのバーディを奪い、ボギーもなしの「67」。トータル15アンダーまでスコアを伸ばし、10位から6位へと順位を上げた。【動画】強風でボールがコロコロ…18番の一部始終ともに3メートルを決めた3番、4