2019年から日本プロドラコン選手権を3連覇した押尾紗樹は、今季も数々のドラコンツアーで優勝するなど大活躍。身長158センチでスリムな体型ながら300ヤード以上飛ばせるヒミツはどこにあるのだろう？【連続写真】身長158センチの押尾が、HS50m/sで300ヤード飛ばすドライバースイング30歳を過ぎてもドラコンのトッププレーヤーとして活躍している押尾紗樹。その活躍を支えているのが世界的トレーナー・斎藤大介さんと取り組んでいる