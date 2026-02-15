トヨタのスポーツラインと言えばGRだ。スポーツカーだけでなく、実用車を手掛けているのも注目で、今回は加わったばかりのカローラクロスをチェック。人気のSUVにどう手を加えたのか気になるところだが、果たしてGRの実力は？ 無類のクルマ好き、ゴルフ好きとして知られる松任谷正隆氏と編集部員との掛け合いで紹介。【写真】専用のスポーツシートにチェンジ? シルバーの加飾もクール編集部（以下、編）：うーん、カローラクロスか