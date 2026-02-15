山本由伸投手が3月のWBCに向け元バッテリーとの共闘に胸を弾ませました。MLB・ドジャースのキャンプに参加している山本投手。現地14日の練習後に取材に応じ、3月に控えるWBCに向けてコメントしました。この日、山本投手は20分ほどフィールドでキャッチボールを行い、終了後はコーチ陣と入念にフォームを確認。その後は一塁カバー、2塁けん制、バント処理の守備練習をしてフィールドを後にしました。練習後にインタビューに応じた山