ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けての、侍ジャパンの事前合宿2日目が15日、サンマリン宮崎で行われた。森下翔太外野手（25）は初日から激励のために合宿を訪れている松井秀喜氏（51）に質問攻めするなど、チャンスを逃さなかった。フリー打撃を終え、守備に就く前にケージ裏の松井氏の元へ直行。身振り手振りを加えて質問し、松井氏からもペットボトルをバットに見立てて指導を受けた。時間にして約10分間。構