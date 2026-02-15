15日朝、熊本市西区のアパートから火が出ました。男性1人が煙を吸い病院に運ばれています。 警察などによりますと、15日午前6時25分ごろ、熊本市西区春日の2階建てのアパートで「1階から炎が見える」と近くに住む人から通報がありました。 消防が駆けつけ火は約2時間半後に消し止められましたが、木造2階建てのアパートの一部、約30平方メートルが焼けました。 火が出た時、アパートには8人がい