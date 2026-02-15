熊本市では、熊本城マラソンが行われています。熊日30キロロードレースは、コニカミノルタの佐藤真優（さとう／まひろ）が初優勝を果たしました。 心配された雨は止み、今年も熊本城マラソンが開催されています。 フルマラソンのランナー「４時間半を目標に頑張って走ります」「２人に応援してもらっているので全力で走り切りたいと思います」「アイーン。みんな待っててね～」 フルマラソンに先