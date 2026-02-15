［データで振り返る２６衆院選］今回の衆院選で、自民党は総定数４６５のうち３１６議席（追加公認を含む）を獲得し、議席占有率は戦後最高の６８％に上った。「郵政解散」の２００５年衆院選の６１・７％や、政権を奪還した１２年衆院選の６１・３％を６ポイント以上、上回った。これまでの衆院選で、議席占有率が最も高かったのは、池田勇人首相が率いた１９６０年の自民党で、追加公認を含めて３００議席（総定数４６７）