女優の水野美紀（51）が14日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。いじめに遭った過去や、中学時代について語った。三重県四日市市出身の水野は「小学校6年生の時に福岡の小学校に転校したんですよ」と明かし、「そこで転校生っていうので」注目を集めることになったと回顧した。YOUが「奇麗な子が来たって」と続けると、水野は「めちゃくちゃ廊下に人が集まってみたいなのがありました」と淡々と