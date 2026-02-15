きのう夜、埼玉県羽生市で住宅2棟が焼ける火事があり、男性の遺体が見つかりました。きのう午後11時半すぎ、埼玉県羽生市で「爆発音が聞こえた」と近くの住民から119番通報がありました。警察などによりますと、木造平屋建て住宅から火が出て、ポンプ車など16台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められましたが全焼しました。焼け跡から男性の遺体が見つかったほか、隣接する住宅も一部が焼けたということです。火元となった木