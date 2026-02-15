８日の京都４Ｒ新馬戦（ダート１８００メートル）を１分５３秒８で駆け抜け、８馬身差の快勝を飾ったアレンスター（牡３歳、栗東・庄野）が１５日、京都４Ｒの３歳１勝クラス（ダート１９００メートル）で、新馬戦圧勝から異例の連闘策に打って出たが、２着に敗れた。道中は２番手をキープし、４角では手応え十分に直線を向いた。外から１番人気のダノンバーボンに交わされ、どんどん差を広げられて一時は３番手まで後退しかけ